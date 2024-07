Patriarca de Lisboa no Acampamento Regional de escuteiros

O ACAREG 2024 vai decorrer de 3 a 9 de agosto, no Centro de Atividades Escutistas de Ferreira do Zêzere, sob o lema ‘Inspira, Edifica e Celebra a Paz’. De acordo com informação avançada pelo Patriarcado de Lisboa, D. Rui Valério vai presidir à Eucaristia no primeiro dia da atividade.

O assistente regional de Lisboa do Corpo Nacional de Escutas (CNE) numa carta enviada ao clero da Diocese refere que “os agrupamentos têm se preparado intensamente para este evento”, e constata “com alegria a inscrição de diversos assistentes, que estarão presentes durante parte ou a totalidade da atividade”. “No espírito de união e partilha, reforçamos o convite para que os assistentes venham participar e enriquecer esta experiência com a sua presença, seja junto dos respetivos agrupamentos ou durante os momentos de convívio”, acrescenta o responsável.

O ACAREG 2024 tem como lema ‘Inspira, Edifica e Celebra a Paz’ e, segundo um comunicado, vai procurar motivar “crianças, jovens e adultos do movimento” a serem “agentes ativos deste projeto de paz”. “O mote desta grande atividade é suportado pela frase do Papa Francisco: ‘a paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem de toda a humanidade’”, salienta a nota.

O dia de abertura de campo no Centro de Atividades Escutistas de Ferreira do Zêzere, no próximo sábado, vai ficar marcado pela presença do Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, que vai presidir, às 18h00, à Eucaristia. Para as 21h00 está prevista a cerimónia de abertura do vigésimo sexto ACAREG de Lisboa.