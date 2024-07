D. Américo Aguiar: “É preciso valorizar os que são novos há mais tempo”

O Santuário do Cristo Rei, em Almada, acolheu este domingo mais de 200 avós e netos no Encontro de Avós e Netos. O desafio para um encontro de “celebração da vida em família e da importância de avós e netos estarem juntos, partilharem experiências e fazerem, assim, crescer a família no seu todo”, foi lançado pelo bispo de Setúbal, cardeal D. Américo Aguiar.

“Tentámos corresponder ao apelo do Papa Francisco para que este encontro de avós e netos se concretizasse, e de um modo especial no Santuário do Cristo Rei, para colocarmos este encontro no sítio certo, no coração de Jesus”, disse D. Américo Aguiar, mostrando-se muito “satisfeito” com o resultado da iniciativa que, espera, “possa ser uma bonita tradição que nasce no Jubileu da diocese e na antecâmara do Ano Santo”.

Segundo a nota da Diocese de Setúbal, D. Américo Aguiar esteve com os participantes e falou-lhes da importância de ter avós e netos a crescerem juntos.

“Vimos a alegria das famílias, do reencontro, dos avós mais velhos com as famílias, é uma riqueza para a sociedade, para a diocese, é uma riqueza para as famílias”, disse o prelado.

D. Américo Aguiar advertiu que “não podemos criar condições para que as pessoas se sintam um peso, descartadas, abandonadas, pelo contrário, devemos fazer tudo para que filhos, avós, netos, pais, todos os membros da família, nas mais diversas faixas etárias, se sintam, em comunhão, e que ninguém seja peso para ninguém”.