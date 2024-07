Causa de canonização assinala 165 anos do nascimento do padre Cruz

A Causa de Beatificação e Canonização do padre Cruz vai assinalar os 165 anos do seu nascimento que se cumprem esta segunda-feira.

Pelas 10h00, no Cemitério de Benfica, será celebrada uma missa presidida pelo vice-postulador da Causa de Canonização do padre Cruz, padre Dário Pedroso, s.j.

À semelhança de anos anteriores, o jazigo onde repousam os restos mortais do "Servo de Deus", será aberto para todos os que queiram visitar e ali fazer a sua oração entre as 9h00 e as 9h45. Reabre após a missa e encerra-se às 17h30.

De acordo com a vice-postulação, várias têm sido as homenagens prestadas ao sacerdote durante 2024, assinalando que tal “mostra que a memória do sacerdote de Deus e do povo, que nasceu a 29 de julho de 1859 e faleceu a 1 de outubro de 1948 continua bem viva”.

Exemplo disso é a exposição “não relíquias? relíquias? quase relíquias?”, onde estão exibidas diversas peças que pertenceram ao Servo de Deus Padre Cruz e atualmente parte do espólio existente na Causa de Canonização do padre Cruz, patente ao público na Galeria de Exposições temporárias do Museu de São Roque, em Lisboa, até ao dia 22 de setembro de 2024.

Outra homenagem aconteceu no Museu de Marinha, em Lisboa, onde esteve patente ao público a exposição “Humanitatis Europae”, uma mostra organizada pelo Náutico Clube Boa Esperança, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e o Alto Patrocínio da Presidência da República.

Nesta exposição foram apresentados 40 caiaques, cada um com a imagem de um Humanista escolhido pela representação diplomática de países do espaço europeu. A representação diplomática da Santa Sé em Portugal escolheu como Humanista o Servo de Deus Padre Cruz.

“Todas estas homenagens são forte exemplo do alcance da vida deste sacerdote, que tanto fez pelo próximo, nunca desistiu de levar Nosso Senhor a todas as almas, sempre com Deus no coração, sempre de coração orante. O padre Cruz, desde novo com fama de santidade, nunca deixou de praticar o bem e de auxiliar o próximo, tendo percorrido Portugal Continental e Ilhas com esse fim”, assinala a vice-postulação.