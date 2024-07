Jogos Olímpicos. Bispos franceses "deploram profundamente" representação da Última Ceia com drag queens

A Confederação Episcopal de França "deplora profundamente" a paródia do quadro "A Última Ceia", de Leonardo da Vinci, que viu drag queens a assumir o papel de Jesus Cristo e os seus apóstolos, durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

O comité responsável pela organização das Olimpíadas na capital francesa refere que o objetivo da brincadeira com um dos episódios mais marcantes da religião cristã era alertar para "o absurdo da violência entre seres humanos". No entanto, vários cristãos não tiveram a mesma interpretação e criticaram a organização do evento.

O mesmo fazem os bispos de França que, em comunicado, descrevem o momento como "escárnio e zombaria do Cristianismo".

"Esta manhã pensamos em todos os cristãos de todos os continentes que foram feridos pelo excesso e pela provocação de certas cenas. Queremos que compreendam que a celebração olímpica vai muito além dos preconceitos ideológicos de alguns artistas", defendem.

Por outro lado, os bispos reconhecem que a cerimónia de abertura, no cômputo geral ofereceu "momentos maravilhosos de beleza, alegria, ricos em emoções e universalmente elogiados", lamentando apenas a paródia de "A Última Ceia".

"O desporto é uma atividade humana maravilhosa que alegra profundamente os corações dos atletas e espectadores. O Olimpismo é um movimento que serve esta realidade de unidade e fraternidade humana. Abram caminho para o campo da competição, que traga verdade, consolo e alegria a todos!", apela e conclui o comunicado.