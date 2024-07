Exposição dá a conhecer no Porto os santuários marianos de Portugal

Parte integrante da Cidade da Alegria, o espaço acolheu milhares de peregrinos que participaram na JMJ e, uma ano passado, o espaço pretende dar a conhecer a diversidade arquitetónica do património religioso do país, agora na cidade do Porto.

A mostra conta com um conjunto de fotografias dos “mais emblemáticos templos dedicados a Maria” existentes do norte a sul e dos Açores à Madeira.

“A exposição serve para dar memória a um acontecimento que criou um impacto no país, não apenas aos jovens nem à Igreja. Temos de fazer com que quem vivenciou a JMJ também possa transmitir o que foi aos que não estiveram presentes. Este é um roteiro patrimonial que veio ter à cidade do Porto. Esta reportagem fotográfica pode motivar a visita a estes Santuários para conhecer melhor a cultura religiosa do país”, disse D. Vitorinio.

O coordenador do Grupo de Projeto do Governo Português para a JMJ2023, José Sá Fernandes, disse à Renascença que a exposição serve para perceber o país através dos Santuários.

“Esta comunhão de todos os Santuários marianos estarem reunidos na Sé do Porto satisfaz-me. Esta exposição serve para percebermos o país através dos seus Santuários. Em alguns sítios é o granito, outros é o xisto, outros vê-se logo que são no Alentejo ou no Algarve. Há Santuários pequenos e grandes mas todo eles com uma grande fé”, salientou.

A representar a Câmara Municipal do Porto, a vereadora para a Cultura, Catarina Santos Cunha, disse que esta exposição só enriquece a cidade e "vem compor, vem acrescentar, vem mostrar o país".