Novos bispos auxiliares em Lisboa: fiéis confiantes e um pedido de cooperação entre o Estado e a Igreja

Centenas de fiéis, mais de 200 padres e 28 bispos, entre os quais os cardeais D. Manuel Clemente, D. José Tolentino Mendonça e D. António Marto, juntaram-se este domingo, no Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, para as ordenações episcopais de D. Alexandre Palma e D. Nuno Isidro Cordeiro, os novos bispos auxiliares do Patriarcado de Lisboa.

À entrada, ainda antes de a celebração começar, Miguel Maximiano, da paróquia de Mafra, diz que este é um momento importante para a diocese. “Estamos há algum tempo sem bispos auxiliares – só tínhamos o D. Joaquim Mendes. Temos alguns problemas que esperamos que possam ser agora colmatados”, frisa, contando que o filho é aluno do Seminário dos Olivais, onde D. Nuno Isidro Cordeiro era até agora diretor espiritual.

Houve também quem viesse ao Mosteiro dos Jerónimos, este domingo à tarde, para assistir à imposição do Pálio de Metropolita, uma insígnia litúrgica de honra e jurisdição concedida recentemente ao Patriarca de Lisboa pelo Papa Francisco. “Este Pálio seja para ti símbolo da unidade e garantia de comunhão com a Sé Apostólica, vínculo de caridade e estímulo de fortaleza”, disse o Núncio Apostólico, D. Ivo Scapolo, nesse momento da celebração.



Na homilia, o Patriarca de Lisboa pediu aos novos bispos que estejam junto dos “mais simples, dos pobres e dos excluídos”. Quase no final, e já depois dos rituais da ordenação, D. Nuno Isidro Cordeiro agradeceu a todos os que passaram pela sua vida. “Procurarei corresponder com a mansidão e humildade de coração nas funções que me forem confiadas”, disse, num discurso em que se emocionou por diversas vezes.