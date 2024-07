Missão de um padre "não é fácil", afirma D. José Cordeiro

O arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, aproveitou a homília da ordenação dos quatro novos padres da arquidiocese para defender que o clero tem de "conseguir estar à altura dos desafios" do presente; mas lembrou que a missão de um padre "não é fácil".

D. José Cordeiro alertou também para a tentação de "pôr outras prioridades à frente das necessidades" dos fiéis.

"A vossa primeira tarefa será olhar as pessoas que vos estão confiadas para conhecerdes, escutardes e depois tomar as decisões conformes àquilo que vistes e às necessidades que identificastes", sublinhou o arcebispo de Braga perante os fiéis que encheram a cripta da Basílica do Sameiro.

De acordo com o Diário do Minho, o prelado incentivou os novos padres a transmitirem o "verdadeiro e autêntico sentido da Liturgia da Igreja", e alertou para os riscos da tecnologia em excesso e da "intelectualização" poderem "destruir a comunicação na Liturgia, na catequese, e na vida".

Os novos padres - João Conde, Pedro Fraga, Sérgio Araújo e Tiago Nogueira - elegeram como lema de ordenação o tema central do 5º Congresso eucarístico Nacional: "Reconheceram-nO ao partir do pão".