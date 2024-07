Lisboa assinala aniversário da JMJ. Papa envia mensagem

A Câmara Municipal de Lisboa assinala esta segunda-feira o primeiro aniversário da chegada à cidade dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023), a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora.

A cerimónia, agendada para o final da tarde na Praça do Município, conta com a presença do patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, e do núncio apostólico, D. Ivo Scapolo, e inclui um momento de agradecimentos aos seis mil funcionários da câmara envolvidos na preparação do encontro mundial de jovens, realizado em agosto do ano passado.

Cada um deles receberá uma medalha enviada pelo Papa Francisco, que lhes mandou também uma mensagem que será lida publicamente.

“No fundo, [o Papa] agradece o profissionalismo, a maneira como foi recebido, aquilo que sentiu. Vai ser lida em público uma mensagem do Papa para os trabalhadores da câmara”, diz à Renascença o presidente da autarquia.