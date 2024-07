Isabel Stilwell: "Os netos são o melhor antídoto para o envelhecimento"

“Os netos são o melhor antídoto para o envelhecimento, o melhor creme antirrugas”. Escritora Isabel Stillwell foi convidada pelo Departamento Nacional da Pastoral da Família (DNPF) a refletir sobre a relação entre avós e netos, por ocasião do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos que se comemora no próximo domingo.

A escritora afirma que, com a chegada dos netos “voltamos a trepar às árvores, a entrar na água gelada do mar, a fazer guerras de almofadas, a ver o mundo através dos seus olhos”.

“São estes laços que vão ficar, esta intimidade preciosa que não se perde, mesmo que haja momentos em que pareça mais intensa e noutros mais ténue”, sublinha.

No seu texto, Isabel Stillwell deixa, ainda assim, o alerta para que “não se torne num desses avós que só vive para os netos, que só investe emocionalmente neles”.

“Não cometa esse erro. Invista em si, na sua vida de casal, nos passatempos, tire um curso de computadores, continue a aprender, a ter amigos, a passear, a fazer exercício”, exorta.

A escritora termina deixando um último conselho aos avós: “Não ceda à amargura, mantenha a capacidade de se rir de si próprio e faça como o Papa Francisco, reze todos os dias para que Deus lhe dê um sentido de humor apurado. Os contratempos tornam-se infinitamente mais fáceis de suportar. O riso torna a vida de todos mais fácil nesta Terra e abre-nos seguramente a porta da Eternidade. Feliz Dia dos Avós e dos Idosos."

O texto de Isabel Stillwell é um dos múltiplos conteúdos disponibilizados pelo DNPF para o Dia dos Avós, que quer “redescobrir a fraternidade, construir laços e viver um Dia sem solidão”, como propõe o mote do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.

O departamento cita a reflexão do cardeal Kevin Farrel sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Avós, em que Francisco afirma que “a solidão dos idosos muitas vezes não é sequer percebida como um problema”, e em que o Prefeito do Dicastério para os Leigos lembra que “a Igreja é chamada a construir algo diferente, a redescobrir o sabor da fraternidade e a construir laços entre as gerações”.

Além disso, o DNPF propõe ainda que as famílias possam construir uma Árvore da Família com as palavras que contam a história da família desde os mais idosos aos mais novos.

Setúbal promove convívio no Cristo Rei

Em Setúbal, o bispo diocesano, o Cardeal D. Américo Aguiar convida avós e netos para uma celebração conjunta no próximo domingo, no Santuário do Cristo Rei, para assinalar o Dia Mundial dos Avós e Idosos.

No convite, D. Américo recorda o desafio lançado pelo Papa “no contexto da preparação da participação dos jovens do mundo inteiro para a JMJ Lisboa 2023” para que cada jovem pudesse “visitar, comunicar e rezar com e pelos seus avós”. E adianta que o encontro terminará com a Eucaristia às cinco da tarde.

Quem sabe podemos estar a inaugurar uma bonita tradição de encontro dos Avós e dos Netos no Coração de Jesus”, conclui a nota do bispo de Setúbal.