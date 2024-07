Quatro novos padres em Braga. "Um dia importantíssimo" para a arquidiocese

O arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, preside à ordenação de quatro novos padres. A cerimónia realiza-se este domingo à tarde, na Cripta da Basílica do Sameiro. Servir é o desafio assumido por João Conde, Sérgio Araújo, Tiago Nogueira e Pedro Fraga, que elegeram como lema da ordenação presbiteral o tema central do V Congresso Eucarístico Nacional “Reconheceram-nO ao partir do pão” . Em declarações à Renascença, o arcebispo de Braga reflete sobre a falta de sacerdotes, lembrando que, atualmente. dispõe de apenas 200 párocos para 552 paróquias. E fala da importância dos leigos na missão da Igreja, porque é preciso consolidar “a missão evangelizadora integral, onde todos somos importantes e não somente os bispos, os padres, os diáconos”. Quão importante é este dia para a Arquidiocese de Braga?

É um dia importantíssimo. De facto, no ano passado tivemos a graça também de ordenar quatro novos presbíteros e este ano, novamente. É um dom maior da graça podermos celebrar a alegria da esperança na ordenação destes quatro presbíteros, do Pedro, do João, do Tiago e do Sérgio, para uma confiante missão evangelizadora de toda a Igreja, não apenas da Arquidiocese de Braga. É um sinal desta alegria da esperança.

O senhor vai providenciando trabalhadores para a sua messe, mas são cada vez menos os trabalhadores, não é? Sempre foram. Ele próprio disse, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Nós dizemos que são poucos porque fazemos a comparação com o passado e, de facto, olhando há 20 anos aqui na Arquidiocese, que seriam 600 padres, hoje são 312 e 200 párocos para as mesmas 552 paróquias e sentimos que são poucos, mas são também cada vez mais os leigos, homens e mulheres, comprometidos com a missão da Igreja. E este é um tempo de grande reflexão, de grande graça e também da consolidação da missão evangelizadora integral, onde todos somos importantes e não somente os bispos, os padres, os diáconos.