Patriarca de Lisboa aos novos bispos auxiliares: “O amor configura-se sobretudo na relação com os outros”

“O amor configura-se sobretudo na relação com os outros , porque só se existe porque se foi amado e se ama”, frisou o Patriarca, na homilia da celebração de ordenação de D. Alexandre Palma e D. Nuno Isidro Cordeiro , no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

“Estareis lá, junto de quem anda desencorajado, para reanimar o alento do caminho; estareis ao lado dos cansados e feridos, para oferecer repouso e cuidados, para sarar as feridas com o balsamo da misericórdia”, disse D. Rui Valério na celebração em que o núncio apostólico, D. Ivo Scapolo, lhe impôs o pálio de metropolita, que recentemente recebeu das mãos do Papa Francisco, no Vaticano.

“Viver em Cristo, estar enxertados n’Ele, não significa fugir do mundo, significa, sim, estar no mundo, mas na maneira mais bela e no modo mais útil”, disse D. Rui Valério. “ É necessário olhar o céu para ser capaz de ver a terra ; é indispensável contemplar o mistério da cruz, para descobrir o serviço aos homens e mulheres do nosso tempo”, salientou, dizendo que Lisboa “é um imenso campo, “sedenta e faminta”, “desejosa dum anúncio de Cristo Vivo que o Papa Francisco define como ‘nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo!”.