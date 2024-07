Papa espera que trégua para as guerras venha das Olimpíadas de Paris

O Papa Francisco disse neste domingo que espera que as Olimpíadas de Paris sejam uma ocasião para tréguas nos conflitos do mundo, pedindo aos atletas que sejam mensageiros da paz e modelos para os jovens.



Os jogos começam em 26 de julho com uma cerimônia de abertura no Rio Sena, que contará com cerca de 10.500 atletas e mais de 100 chefes de estado e de governo.

Durante seu discurso semanal às multidões na Praça de São Pedro, o Papa disse que esperava que "de acordo com a antiga tradição, as Olimpíadas fossem uma oportunidade para estabelecer uma trégua nas guerras, demonstrando um desejo sincero de paz".

Francisco referiu os conflitos na Ucrânia, Gaza, Mianmar e outros países, e acrescentou: "Não vamos esquecer que a guerra é uma derrota."

No mês passado, a declaração final de uma reunião de líderes do Grupo dos Sete (G7) realizada na Itália incluiu um apelo unânime por uma trégua nos conflitos globais durante os Jogos Olímpicos.

Já este mês, o Papa já tinha apelado à “trégua” olímpica, segundo a tradição da antiguidade grega, para procurar caminhos de paz. “Nestes tempos conturbados, em que a paz mundial está seriamente ameaçada, espero fervorosamente que todos respeitem esta trégua na esperança de resolver os conflitos e restaurar a harmonia”, escreveu no texto dirigido ao arcebispo da capital francesa, D. Laurent Ulrich.