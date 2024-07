Vaticano concede indulgência na celebração do Dia dos Avós

Por ocasião do Quarto Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, a Penitenciaria Apostólica concede “indulgência plenária a todos os que participarem nas celebrações liturgias do Dia e a quem “visitar real ou virtualmente os irmãos idosos necessitados ou em dificuldade; como é o caso dos doentes, das pessoas sozinhas, e das as pessoas com deficiência”.

O quarto Dia Mundial dos Avós, instituído pelo Papa Francisco, vai celebrar-se no domingo, dia 28 de julho.

A Santa Sé divulgou um decreto, esta quinta-feira, concedendo a Indulgência Plenária aos fiéis que dedicarem “tempo adequado para visitar irmãos idosos necessitados ou em dificuldade”.

O decreto também especifica que poderão igualmente receber a Indulgência Plenária, “os idosos doentes e todos os que, não tiverem possibilidade de sair de casa por grave motivo, e se unirem espiritualmente às funções sagradas do Dia Mundial, oferecendo a Deus Misericordioso as sua orações, dores e sofrimentos da própria vida”.

Para que “a oportunidade de alcançar a graça divina” possa ser mais facilmente concretizada “através da caridade pastoral”, a Penitenciaria Apostólica pede firmemente “aos sacerdotes, munidos das oportunas faculdades para ouvir as confissões, que se mostrem disponíveis, com espírito pronto e generoso, para a celebração da Penitência”.