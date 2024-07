“É preciso cristãos assumidos nas instituições cristãs”, defende bispo de Santarém

Em declarações à Renascença, o bispo de Santarém, D. José Traquina diz que "o jubileu é o retomar da graça inicial". O prelado sublinha a importância do "ânimo dos cristãos que, num contexto difícil de pós-revolução" ajudou a dar origem à Diocese. “Agradecemos a sua iniciativa, o seu testemunho, porque somos herdeiros desse mundo do passado”, assinala.

O bispo projetou o cinquentenário da criação da diocese, com iniciativas até 4 de outubro de 2025, lembrando que "o sentido da festa servirá para uma aproximação de Deus e dos outros".

D. José Traquina diz que na "geografia da Diocese", é preciso que "nas instituições de identidade cristã estejam cristãos assumidos". O bispo reforça ideia do testemunho da identidade cristão “assumida com aquela beleza que o Evangelho concede”. “É uma graça acessível e que muitos beneficiarão dessa graça nas suas vidas se forem convidados, e se se aproximarem e se derem conta da beleza que o evangelho concede e ajuda a refazer na vida humana”, acrescenta . E como tal, um dos aspetos que D. José Traquina diz ser necessário ter em conta “é o testemunho e o convite a muitos cristãos mais afastados a redescobrirem e a retomar a sua identidade cristão, numa forma de maior proximidade em comunidade, em grupos, em movimentos, em paróquias”.

“Nós precisamos que nas instituições estejam cristãos assumidos. Nos centros sociais paroquias, nos grupos socio caritativos, também nas santas casa de misericórdia. É um bom testemunho que muitos já dão, mas precisamos que outros o descubram para bem futuro”, reforça.

Nestas declarações, o bispo de Santarém explica que quiseram projetar este ano jubilar como “um momento de graça, um momento de oportunidade” para manifestarem agradecimento a Deus “por tudo o que aconteceu ao longo destes anos”.

O Ano Jubilar de Santarém vai encerrar no dia 4 de outubro de 2025, data de ordenação do primeiro bispo desta diocese, D. António Francisco Marques.

A Diocese portuguesa de Santarém foi criada no dia 16 de julho de 1975, pelo Papa Paulo VI, com a ‘Bula Apostolicae Sedis Consuetudinem’. Na mesma data foi criada a Diocese de Setúbal. As duas comunidades diocesanas estão em jubileu e do seu programa constam celebrações em conjunto, como peregrinações, aos Santuários do Santíssimo Milagre (Santarém) e do Cristo Rei (Almada).