Diocese de Santarém celebra 50 anos

A Catedral de Santarém, dedicada à Imaculada Conceição, acolhe esta terça-feira o arranque das celebrações do Jubileu que assinala os 50 anos da criação da diocese. A Missa está marcada para as 20h30, mas antes será apresentado o novo altar mor e o presbitério por D. Bernardino Costa, Abade do Mosteiro de São Bento de Singeverga.

O projeto das novas peças, que incluem um novo altar, ambão, cátedra e coluna para o Círio Pascal, é da autoria dos monges beneditinos. A sua execução, em pedra de Estremoz, esteve a cargo do escultor Paulo das Neves.

De acordo com a informação disponibilizada no site da diocese de Santarém, a celebração deste Jubileu, que só terminará em outubro de 2025, ficará marcada por diversos eventos, e “pretende ser simultaneamente um momento de partilha e de reflexão para os cristãos, reconhecendo o dinamismo de fé herdado das gerações anteriores”, reafirmando o compromisso “para com a missão e a evangelização”.

Ao longo do Ano Pastoral 2024-2025, em que “será destacada a importância da Liturgia e da Eucaristia”, irão realizar-se “várias celebrações litúrgicas, catequéticas, pastorais, culturais e históricas, bem como peregrinações”. Para além da que a diocese irá fazer a Fátima, estão previstos outros momentos de festa, como a “peregrinação da Diocese de Setúbal a Santarém, a 27 abril 2025, à Festa do Santíssimo Milagre, e a visita conjunta ao Cristo Rei, em junho de 2025”.

A Diocese de Santarém foi criada a 16 de julho de 1975, pela Bula Apostolicae Sedis Consuetudinnem, do Papa Paulo VI, que nomeou D. António Francisco Marques como seu primeiro Bispo. É composta por 113 paróquias e faz parte da Província Eclesiástica de Lisboa.