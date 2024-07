Papa pede "comunhão e sobriedade" na vida cristã

O Papa Francisco pediu este domingo que as comunidades católicas superem “preconceitos” e “rigidez”, valorizando a sobriedade e a escuta na Igreja.



"Comunhão e sobriedade são valores importantes para a nossa vida cristã", disse Francisco, na alocução proferida antes da oração do Angelus,

"Comunhão, harmonia entre nós e sobriedade são valores indispensáveis para uma Igreja verdadeiramente missionária, a todos os níveis", reforçou.

Perante centenas de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, Francisco apresentou uma reflexão sobre a passagem do Evangelho segundo São Marcos, em que Jesus envia os seus discípulos em missão.

“Os discípulos são enviados juntos e devem levar consigo apenas o necessário”, observou.

Segundo o Papa, esta ordem de Jesus mostra que “o Evangelho não é proclamado sozinho, mas em conjunto, como comunidade”.

“Para fazer isso é importante saber preservar a sobriedade: saber ser sóbrio no uso das coisas, compartilhando recursos, habilidades e dons, prescindindo do supérfluo, para ser livres, e para que todos tenham o necessário para viver com dignidade e contribuir ativamente para a missão”, sustentou.

Pensemos, por exemplo, no que acontece nas nossas famílias ou nas nossas comunidades: quando nos contentamos com o necessário, mesmo com pouco, com a ajuda de Deus é possível seguir em frente e entender-se, partilhando o que há, renunciando todos a alguma coisa e apoiando-se mutuamente. Isto é já um anúncio missionário”.

Francisco alertou para o que acontece quando cada um segue o seu próprio caminho e se apega “apenas às coisas”.

“Se não há escuta, se prevalecem o individualismo e a inveja, o ar torna-se pesado, a vida difícil, e os encontros tornam-se ocasião de inquietação, tristeza e desânimo, mais do que de alegria”, disse.

O Papa sublinhou os valores da “comunhão e sobriedade” para construir “uma Igreja missionária, a todos os níveis”.

“Sinto prazer em anunciar o Evangelho, de levar, onde vivo, a alegria e a luz que vêm do encontro com o Senhor? Para o fazer, estou comprometido em caminhar junto com os outros, partilhando com eles ideias e capacidades, com mente aberta e coração generoso? E finalmente: sei como cultivar um estilo de vida sóbrio e atento às necessidades dos irmãos?”, perguntou aos presentes.

Após a oração, Francisco evocou a celebração de Nossa Senhora do Carmo, na próxima terça-feira, convidando todos a rezar pela paz, pedindo “conforto para as populações que estão tomadas pelo horror da guerra”.

“Por favor, não esqueçamos a martirizada Ucrânia, a Palestina, Israel, Mianmar”, pediu.