Também no futsal "conseguimos ver a falta de vocações", diz capitão da Diocese de Vila Real

No fim de semana em que termina, na Alemanha, o campeonato da Europa de Futebol, a Renascença entrevista o capitão de equipa da Diocese de Vila Real, o padre Ivo Coelho, que acaba de conquistar a 17.ª edição do campeonato de futsal para padres portugueses, a Clericus Cup 2024, ao vencer a equipa de Braga (Bracara), tornando-se pentacampeã da competição.

O jogo da final colocou frente a frente as mesmas equipas da edição de 2023 e registou resultado idêntico, com uma vitória da equipa de Vila Real, por 5-1, num jogo realizado no Pavilhão do Colégio da Via Sacra, em Viseu.

Para além de revelar alguns dos segredos do sucesso desportivo da Diocese de Vila Real e de falar dos próximos objetivos, o sacerdote reflete também sobre a realidade atual da Igreja em Portugal, que sofre com o envelhecimento da população e a progressiva diminuição de vocações.





Campeões pelo quinto ano consecutivo. Qual o segredo para este sucesso contínuo? A maior juventude, a qualidade da equipa?

Tem sobretudo a ver com a nossa qualidade, enquanto jogadores, e sobretudo com a nossa amizade. Já somos amigos há muitos anos. Além de colegas no sacerdócio, somos todos muito amigos, damo-nos todos muito bem. E é um pormenor que também é importante, o sucesso passa um pouco por aí.

Além do futsal, que nos une, temos uma amizade muito grande. Estamos muitas vezes juntos e brincamos com tudo. Além da qualidade, é sobretudo a amizade entre nós.

A qualidade também ajuda, porque acho que têm um jogador de excelência...

Sim, temos um jogador bom, que é o padre André Meireles. Temos outro também diferenciado, muito bom e jovem, que é o padre Miguel. E depois temos um bom guarda-redes também, eu como capitão, e o padre Carlos Rubens, que também marca golos. Portanto, temos um "cinco" bom e somos os cinco muito amigos. Basta ver que nestes dois dias, ontem e hoje, voltamos a estar juntos.

Já estão a treinar para o próximo ano?

Não, não, não. Agora estamos a recuperar das mazelas, ainda andamos todos aleijados.