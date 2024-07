D. José Ornelas: "Somos todos peregrinos de esperança para o ano jubilar"

O bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, deixa, este sabado, no final da Peregrinação Internacional Aniversária de Julho ao Santuário de Fátima uma mensagem de esperança no final de “uma peregrinação sob o signo da paz”.



"Somos todos peregrinos de esperança para o ano jubilar que se aproxima, em 2025”, disse D. José Ornelas, no final das celebrações que foram presididas pelo bispo da Guarda, D. Manuel Felício.

“Uma dessas esperanças fundamentais é o desejo, a sede e a esperança da paz”, prosseguiu, para apelar, de seguida: "Que levemos connosco também esta mensagem. Para que sejamos peregrinos de paz. Que sempre a busquem e sempre a levem Que a nossa vida seja levar e construir esta paz."

D. José Ornelas dirigiu-se também às crianças que hoje estiveram no Santuário deixando-lhes um conselho para as férias. O bispo pediu que não usem todo o tempo no telemóvel e no computador porque “há outras coisas importantes nas férias”.

“Há coisas bonitas para ver. Há pessoas novas que vão encontrar”, referiu.

“Façam verdadeiras férias procurando levar o dom da alegria, o dom de vivermos unidos”, rematou.