Bispo da Guarda: "O caminho da verdadeira paz é o da humildade e do serviço"

O bispo da Guarda, D. Manuel Felício, disse esta sexta-feira, perante milhares de peregrinos em Fátima, que “vemos em Maria aquela que nos traz a paz, porque ela é a Rainha da paz”.

E inspirados no seu exemplo, o presidente da Peregrinação Internacional Aniversária de julho ao Santuário de Fátima sugeriu que “o caminho para chegarmos aquela verdadeira paz que só Jesus pode dar é o mesmo que Nossa Senhora nos abriu”.

“Esse caminho é por isso o caminho da humildade e do serviço e não há outro”, sublinhou.

D. Manuel Felício pede boa preparação do Jubileu de 2025

O bispo da Guarda terminou a sua homilia da Celebração da Palavra desta noite lembrando a celebração do Ano Santo do próximo ano, e pedindo aos peregrinos uma atenção especial na preparação do evento previsto para Roma.

“Irmãs e irmãos, quando preparamos o Jubileu da redenção que vai decorrer durante o próximo ano de 2025 queremos nesta peregrinação pedir a Nossa Senhora e aos Santos Francisco e Jacinta Marto que nos ajudem a aproveitar o Jubileu para vivermos e aprofundarmos os sentimos de oração e entrega incondicional aos desígnios de Deus como os pastorinhos o fizeram”, pediu.

D. Manuel Felício preside à Peregrinação Internacional Aniversária de julho.

De acordo com os serviços do Santuário, fizeram-se anunciar 53 grupos de peregrinos para esta Peregrinação Aniversária de julho: três de Portugal, das dioceses do Porto e de Braga. Dos restantes, destaque para a presença de 15 grupos da Polónia, 11 de Espanha, sete de Itália e três da Coreia do Sul.