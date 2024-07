"A urgência primeira do mundo é que haja paz”, lembra bispo da Guarda

O bispo da Guarda, D. Manuel Felício, disse este sábado em Fátima que "a urgência primeira do mundo é que haja paz”.

Na homilia da missa de encerramento da Peregrinação Internacional Aniversária de Julho, o prelado lembrou as guerras na Ucrânia e na Palestina, sem esquecer as "de outras partes do mundo menos noticiadas, mas onde o drama da guerra está instalado e faz sofrer populações inteiras”.

O bispo recordou as populações do Sudão, de Mian Mar, do Líbano ou Etiópia, que “ocupam menos espaço nas notícias” e deu uma explicação para a pouca divulgação destes conflitos: “Talvez por serem considerados menos importantes para os interesses dos países ricos.

"Porém, vivem ali pessoas que sofrem os horrores da guerra e a morrer”, acrescentou.

D. Manuel Felício lembrou as múltiplas intervenções do Papa na defesa da paz e em particular o facto de que “o Papa não se cansa de repetir”, que “a guerra é sempre um fracasso para todas as partes envolvidas e, particularmente hoje, da guerra, qualquer que ela seja, não se pode esperar vencedores”.

O bispo da Guarda entende, por isso, que “o único caminho para fazer a paz, esse bem sem o qual a vida é um tormento, está na via do diálogo”. Só dessa forma se consegue “entendimentos entre pessoas, países, raças, religiões e culturas”.