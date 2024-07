Lisboa dá "Passos pela paz" este sábado

Está marcada para sábado, dia 13 de julho, em Lisboa, a próxima etapa de uma peregrinação pela paz, que o movimento Economia de Francisco (EF) lançou a nível internacional. A caminhada vai começar às 18h00, na Fundação Aga Khan, passa pela Mesquita de Lisboa e pela igreja de Santa Isabel, terminando no Jardim da Estrela.

Em entrevista à Renascença, Carlos Figueira, do hub português da EF, fala dos objetivos da iniciativa que em Portugal conta com o apoio da Comissão Nacional Justiça e Paz, e de como se pode participar. E sublinha: “todos podemos ser construtores da paz, individualmente, na nossa comunidade e todos os dias”.

Que iniciativa é esta prevista para este sábado, 13 de Julho, e que foi lançada pelo movimento Economia de Francisco a nível mundial? Como é que surgiu esta ideia?

É uma iniciativa que se insere nos trabalhos da EF a nível global. Já começou, já temos quase cinco milhões de passos dados, mas o objetivo serão oito milhões, que é a distância em passos entre Assis e Jerusalém. E é importante dar aqui algum contexto, porque é que a iniciativa surge: visa homenagear e, simbolicamente, reproduzir o episódio da vida de São Francisco quando, aos 25 anos, se deslocou ao Egito para falar com o Sultão, com toda a coragem que foi necessária, numa altura em que estávamos em plena quinta Cruzada, e os tempos eram, se calhar, em algumas dimensões parecidos aos que temos hoje, em que a paz é um bem cada vez mais escasso. Um dos objetivos é chamar a atenção para a importância da paz, do diálogo entre confissões diferentes, pessoas diferentes e que têm ideias diferentes.

A verdade é que este episódio particular também inspirou o Papa Francisco a escrever a ‘Fratelli Tutti’, em que apela a uma fraternidade universal.

Indo àquilo que é a nossa iniciativa em Portugal, ela insere-se num conjunto de iniciativas que tem decorrido um pouco por todo o mundo. Começou a 1 de maio, muito simbolicamente, no sentido em que este ano comemoramos os cinco anos da publicação da Carta do Papa que deu origem ao movimento Economia de Francisco. Foi nesse dia que se lançou a iniciativa a nível global.

Tivermos cerca de dez caminhadas nesse dia 1 de maio, em vários pontos do mundo, em Portugal também, com alguns jovens, e agora lançamos esta, com mais tempo de preparação.

Vai decorrer em Lisboa. Por onde é que vai passar?

O ponto de início será junto à Fundação Aga Khan, terá início às 18h00, estamos a pedir às pessoas que estejam lá antes. Partimos daí, depois passaremos pela Mesquita e pela Igreja de Santa Isabel (Campo de Ourique) e terminaremos no Jardim da Estrela, um espaço amplo, com natureza. diria que com o espírito de Assis presente.

Qual é a distância da vossa caminhada?

São sensivelmente seis quilómetros. Mas, que isso não assuste ninguém, porque podem sempre juntar-se mais à frente num outro ponto, quer seja na mesquita, quer seja na Igreja de Santa Isabel, quer seja só no fim. Já tive contacto com algumas pessoas que me dizem: "já tenho uma certa idade, se calhar prefiro fazer uma caminhada mais curta". Não tem problema: venham, participem, façam o percurso que puderem.

E não é só para os jovens, é para todos?

É para toda a gente. De salientar que temos também a colaboração da Comissão Nacional Justiça e Paz, que nos tem ajudado na divulgação e vão estar presentes. Temos comunicado com as várias confissões religiosas, vários movimentos, temos divulgado junto de paróquias e as pessoas têm aderido.

É preciso inscrição prévia para participar?

Sim, estamos a pedir inscrição, não que uma pessoa que chegar no próprio dia não se possa juntar a nós, obviamente que pode, sempre foi um requisito não excluir ninguém, contamos com todos. Mesmo que não haja inscrição, venham. Mas estamos a pedir inscrições, sobretudo por uma questão de logística.