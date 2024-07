Missionários Espiritanos têm novo superior provincial

“Tenho a alegria de confirmar a eleição do padre Hugo Ventura (…) para um mandato de quatro anos”, anunciou o Superior Geral dos Missionário do Espírito Santo, durante o Capítulo Geral que está a decorrer no seminário da Torre da Aguilha, em Cascais. De acordo com o comunicado enviado à Renascença, Alain Mayama garantiu ao novo responsável da Província portuguesa “o apoio, a colaboração e a união de orações” de todos os membros do Conselho Geral da congregação.

Da Amazónia a Lisboa

Hugo Ventura tem 49 anos de idade. Nasceu em Lisboa em 1975, e cresceu na zona de Tires-Cascais. Em 1987 entrou no Seminário Espiritano de Godim- Régua, onde professou em 1996. Fez o seu estágio missionário no Tefé – Amazónia, para onde seria enviado já como padre. A sua ordenação sacerdotal foi em 2002.

Em 2008 regressou a Portugal, tendo-se dedicado à Animação Vocacional e Juvenil, em Braga. Foi nessa altura que começou a trabalhar com os Jovens Sem Fronteiras. Coordenou diversas Semanas Missionárias com os JSF em Portugal, e algumas Missões ‘Ponte’ no Brasil, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe. Desde 2019 é o Coordenador Nacional dos JSF e, desde 2021, Superior da Casa Provincial na Estrela, Lisboa. Era o 1.º Assistente do Provincial e presidente do Centro Padre Alves Correia (CEPAC), que apoia imigrantes em Lisboa.

Um Capítulo para relançar a Missão

‘Firmes na Fé e inabaláveis da Esperança’ é o lema do XI Capítulo Provincial dos Missionários Espiritanos, que está a decorrer até ao próximo domingo, 14 de julho. De acordo com as informações enviadas à Renascença, o encontro reúne 27 participantes, incluindo convidados. “Além dos membros professos da Província de Portugal, há delegados eleitos pelos confrades que trabalham em África, na Europa e na América. Há três Leigos Espiritanos Associados, que representam todos os movimentos e dinamismos laicais da grande Família Espiritana”. Entre os convidados estão os Superiores Espiritanos de Angola, Cabo Verde e Espanha.

Em análise ao longo desta semana está o ‘instrumentum laboris’ (documento de trabalho), que resultou de vários encontros, assembleias e colaborações pessoais prévias a este encontro. O documento está a ser “debatido por grupos temáticos e de consenso, uma dinâmica que implica todos os participantes, terminando com a votação final dos documentos”. O objetivo é “atualizar o Projeto Missionário Global da Missão Espiritana em Portugal”.

Antes do Capítulo realizou-se uma semana de retiro, seguindo a dinâmica inaciana, e a 6 e 7 de Julho decorreu a Peregrinação Anual da Família Espiritana a Fátima.

Na próxima sexta-feira, o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai marcar presença no encontro – irá presidir à Eucaristia e jantar com os espiritanos. A Eucaristia de encerramento, no domingo, terá lugar na Igreja paroquial de Tires, confiada ao cuidado pastoral dos Missionários do Espírito Santo.