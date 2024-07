Papa reafirma condenação das armas letais autónomas

O Papa considera urgente proibir o uso das chamadas “armas letais autónomas”. Numa mensagem enviada aos participantes do encontro inter-religioso “AI Ethics for Peace”, que se realiza em Hiroshima, no Japão, Francisco convidou os responsáveis a repensar o desenvolvimento e a utilização destes dispositivos.

O Papa sublinha que é preciso introduzir um “maior controlo humano” porque “nunca nenhuma máquina deveria decidir tirar a vida a um ser humano”.

Preocupado com os mais recentes avanços tecnológicos, a alternativa passa por “incluir, no governo das inteligências artificiais, as riquezas culturais dos povos e das religiões”, lê-se nesta mensagem. “Esta será a chave estratégica para o sucesso do vosso empenho para uma sábia gestão da inovação tecnológica”.

O Santo Padre considera simbólico o facto de, num mundo tão sacudido pelos tantos conflitos, estes responsáveis religiosos se encontrarem em Hiroshima para falar de Inteligência artificial e de Paz.

No final do encontro, os cerca de 150 participantes de 13 nações e de 11 religiões assinaram o Documento “Hiroshima Appeal” onde se reafirma a necessidade de utilizar a Inteligência artificial apenas para o bem da humanidade e do planeta e a recorrer a meios pacíficos para resolver qualquer tipo de conflito.