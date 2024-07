Bispo Porto: “Assumir ano de Jubileu num caminho com todos e para todos”

O documento intitulado “reanimar a esperança e a confiança” propõe um caminho com todos e para todos, privilegiando a “celebração festiva do ano jubilar”. Num vídeo partilhado na página da Diocese, D. Manuel Linda sublinha a importância de se “viver um ano singular”, com vista “a reanimar a esperança no coração das pessoas e na obra de evangelização”.

Sob o lema: “Peregrinos da Esperança”, o plano, de acordo com o bispo é dirigido a “todos e para o bem de todos”.

2024-2025 tem também como grandes objetivos a “intensificação do processo sinodal e a cultura do cuidado”, indo ao encontro da vontade do Papa Francisco e dos seus desafios para o ano jubilar que se aproxima.

O bispo do Porto quer que o novo ano jubilar seja aproveitado “para definir algumas prioridades e concretizar opções pastorais realistas”. D. Manuel Linda garante que o Plano Diocesano “não é um caderno de encargos a cumprir”, mas “pretende dar um lema e uma orientação comum e uma unidade de ação pastoral à diocese”.

O bispo do Porto quer que o Plano continue a ser “fruto de um processo sinodal para quem o toma em mãos” e declara-se feliz, “se, ao menos, alguma proposta, oferecer novas indicações e desafios e sobretudo, uma renovada esperança e confiança na nossa vida e missão cristãs”.