Diocese cria a Escola de Acompanhadores dedicada aos jovens

De acordo com a página do Patriarcado na Internet, este novo projeto juvenil é promovido pelo IDFC - Instituto Diocesano da Formação Cristã, o Serviço da Juventude, a Pastoral Universitária e o Setor de Animação Vocacional e tem como lema ‘A arte de caminhar com os jovens’.

A Escola de Acompanhadores vai ser dirigida em particular a pessoas com inserção pastoral na paróquia/movimento, com idade entre os 25 e os 50 anos, sendo aberta a leigos, padres, diáconos, consagrados e consagradas.

O curso tem a duração de dois anos, divididos em quatro semestres.

O Patriarcado informa que as aulas vão decorrer a um ritmo semanal, às segundas-feiras, às 21h15, em regime misto (uma semana presencial e uma semana online), na Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações, em Lisboa. Para além das aulas semanais, existem cinco fins-de-semana formativos ao longo dos dois anos: o primeiro no início da escola e os restantes no final de cada semestre.

O custo da formação são 600€, divididos em dois anos. O valor inclui as aulas, os fins-de-semana (estadia e alimentação) e os materiais.

As inscrições para a Escola de Acompanhadores abrem no próximo mês de setembro, através de um formulário que vai estar disponível no site do Patriarcado de Lisboa, sendo que as aulas vão ter início no fim-de-semana de 5 e 6 de outubro. As aulas do primeiro semestre iniciam no dia 14 de outubro.