D. Vitorino Soares apela: é preciso ​"ter ousadia de falar das vocações”

O reitor do Seminário Maior do Porto, D. Vitorino Soares, diz que “devemos ter coragem de falar das questões vocacionais”.

O também bispo auxiliar do Porto defende, em declarações à Renascença, a necessidade de “nunca nos cansarmos de falar” do assunto, porque “é fundamental para provocar alguma resposta e alguma adesão”.

O responsável fala da “alegria para a Igreja” pela ordenação dos novos sacerdotes, admitindo que para além da alegria "é um sinal de esperança" as quatro ordenações do próximo domingo.

"Não estamos abandonados. O Senhor das vocações continua a acompanhar-nos e continua ainda a despertar alguns jovens que também vão respondendo a esse dom", acrescenta.

D. Vitorino Soares volta a reconhecer "a carência de novos sacerdotes" e defende que "para que possa haver sacerdotes é preciso falar do sacerdócio e das vocações”. “Esta é uma questão de todos nós", sustenta o também presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios.

Domingo, vão ser ordenados David Azevedo, de Moreira da Maia e Pedro Joaquim Teixeira de Celorico de Basto, oriundos do Seminário Maior do Porto e ainda David Laranjeira e Adrian Paucar, do Seminário Redeptoris Mater.