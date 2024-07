Papa Francisco. "A democracia não goza de boa saúde"

O Papa denunciou este domingo, na cidade de Trieste, que “a democracia não goza de boa saúde”. Francisco participou no encerramento da 50ª Semana Social dos Católicos em Itália, com um discurso sobre democracia e participação, entre história e futuro.

O Santo Padre reconheceu que a própria palavra “democracia” nem sempre coincide com o voto do povo e lamentou o reduzido número de gente que vai votar. “Mas não é só votar, é preciso que se criem as condições para que todos se possam expressar e participar e a participação não se pode improvisar: aprende-se desde criança e de jovem e deve ser treinada, também ao sentido crítico perante as tentações ideológicas e populistas”, afirmou.

Francisco condenou a cultura do descarte que “traça uma cidade onde não há lugar para os pobres, os nascituros, as pessoas frágeis, os doentes, as crianças, as mulheres, os jovens” e denunciou o poder auto-referencial, “incapaz de escuta e de serviço às pessoas”. E sublinhou, sobretudo, que “a própria palavra democracia não coincide simplesmente com o voto do povo, mas exige que se criem as condições para que todos possam se expressar e participar.”

Francisco pediu a todos que não se deixem enganar por soluções fáceis. “A nós cabe a tarefa de não manipular a palavra democracia nem de deformá-la com títulos vazios de conteúdo, capazes de justificar qualquer ação. A democracia não é uma caixa vazia, mas está ligada aos valores da pessoa, da fraternidade e da ecologia integral”, afirmou.