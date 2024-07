Educação Moral. Disciplina é "o único contacto" de muitos jovens com a fé

O presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF) destacou este sábado, no Centro Catequético, em Fátima, que a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) é para muitos jovens o único contacto que têm “com a dimensão da fé”.

“Para toda uma nova geração o contacto, muitas vezes o único que tem com a Igreja, com a ideia de Deus, com a fé é na escola com a disciplina de EMRC”, afirmou D. António Augusto Azevedo.

O responsável lembrou aos cerca de 50 responsáveis dos secretariados diocesanos de EMRC, reunidos para um encontro que avalia o ano escolar, que o papel das disciplina nas escolas não passa por levar “uma visão proselitista”, mas antes “apresentar o cristianismo, a novidade da fé”, para “permitir que os mais novos entrem em contacto, experimentem esta proposta em diálogo com as ciências, a cultura e a arte”.