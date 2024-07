Vaticano excomunga o arcebispo Carlo Maria Viganò

O Vaticano, anunciou esta sexta-feira, a excomunhão do arcebispo Carlo Maria Viganò. O Dicastério para a Doutrina da Fé concluiu o processo penal referente às declarações e atitude do polémico arcebispo e ex-núncio italiano.

“São conhecidas as suas declarações públicas das quais resulta a recusa de reconhecer e de se submeter ao Sumo Pontífice, de comunhão com os membros da Igreja a ele sujeitos e da autoridade magisterial do Concílio Ecuménico Vaticano II”, lê-se na nota hoje divulgada.

Reconhecido culpado do crime reservado de cisma, o referido Dicastério declarou a excomunhão ´latae sententiae´ (segundo o cânone 1364 § 1 do Código de Direito Canónico) de Carlo Maria Viganò, acrescentando que a remoção desta censura é apenas reservada à Sé Apostólica.

Viganò pertenceu ao serviço diplomático da Santa Sé, trabalhou em várias nunciaturas e foi núncio apostólico em Washington, entre 2011 e 2016.

Em agosto de 2018, durante a visita apostólica do Papa a Dublin, na Irlanda, o arcebispo tornou-se conhecido por ter publicado uma extensa carta de 11 páginas cheia de acusações contra o silêncio de Francisco sobre os escândalos de abuso sexual relacionados com o então cardeal Theodore McCarrick, antigo arcebispo de Washington, e sobre a sua poderosa influência dentro do Vaticano.

Desde então, Carlo Maria Viganò, hoje com 83 anos, tem publicado fortes críticas ao atual pontificado e várias vezes declarou não reconhecer a legitimidade do Papa.