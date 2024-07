​D. Américo Aguiar condecorado pelo Presidente da República

O cardeal D. Américo Aguiar foi condecorado pelo Presidente da República, esta sexta-feira, com a Grã Cruz da Ordem do Infante D. Henrique. A cerimónia decorreu no Palácio de Belém, em Lisboa.



O bispo de Setúbal foi agraciado pelo trabalho como presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ), realizada em Lisboa entre 1 e 6 de agosto do ano passado, acontecimento que contou com a presença do Papa Francisco.

D. Américo Aguiar recebeu a condecoração e entregou ao Presidente da República o relatório e contas da JMJ 2023.



“Alguém disse que condecorações não se pedem, não se negam, agradecem-se. Muito obrigado a Sua Excelência o Senhor Presidente da República, e mais uma vez e sempre muito obrigado a Portugal e aos portugueses”, refere D. Américo Aguiar numa nota enviada à Renascença.

O cardeal partilha a condecoração com “para todos, todos, todos”, expressão que o Papa celebrizou durante a Jornada Mundial da Juventude.

A Ordem do Infante D. Henrique distingue personalidades que prestaram "serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores", indica o site da Presidência.