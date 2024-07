Diocese de Vila Real vai ter dois novos padres

Cristiano Oliveira, 26 anos, natural de Covelo do Gerês, concelho de Montalegre, e Daniel Palma, 29 anos, natural de Nogueira, concelho de Vila Real, vão ser ordenados sacerdotes no próximo domingo, por D. António Augusto Azevedo, na Sé de Vila Real.

Para Cristiano Oliveira, a vocação ao sacerdócio surgiu quando frequentava o 6º ano de escolaridade, embora só tenha entrado para o seminário quando tinha 15 anos.

“O que eu dizia sempre aos meus professores e amigos é que quando fosse grande gostava de ser padre. Também dizia que gostava de ir para a força aérea: Eram dois voos bastante altos, mas optei pelo caminho do sacerdócio”, conta.

A viver numa aldeia, longe do seminário, que só veio a conhecer mais tarde, o jovem não sabe explicar como surgiu a vocação; sabe, sim, que é “algo que surge”, “um dom de Deus que chama e conduz a uma resposta”.

Comunicou a decisão aos pais por telefone, quando estava de férias com a irmã mais velha, e diz que o maior choque pode ter sido para a mãe, porque, apesar de ela simpatizar com a ideia, ouvir que o filho vai para o seminário “pode ter sido um choque, mas lidou bem”.

“Os meus pais aceitaram bem essa minha decisão. As minhas irmãs também reagiram bem, acharam muito interessante, os meus amigos lidaram de diferentes maneiras”, conta, acrescentando que alguns acharam que estava um “bocado louco”, outros manifestaram um sentimento de perda e outros acharam “muito interessante, porque nunca houve nenhum jovem da minha zona com interesse em ser padre”.

Depois de um percurso no Seminário Menor de Vila Real e no Seminário Maior do Porto, que considera uma família e onde fez verdadeiros amigos, e do estágio, Cristiano tem consciência do grande trabalho que tem pela frente como padre, referindo que “ser sacerdote é estar ao serviço, estar para os outros, estar com os outros”.

Atenção especial aos jovens e aos idosos

O futuro sacerdote considera que “é muito importante ter uma atenção particular com os jovens, com os mais novos, com os adolescentes, e também com os mais idosos”.

“São os dois campos de trabalho em que um pastor tem que estar muito atento, porque os mais novos são aqueles que estão a crescer na fé, e os idosos que são aqueles que, olhando à nossa realidade pastoral, estão mais sozinhos, mais abandonados, e o campo pastoral não pode, de modo nenhum, deixar de ser um suporte para essas pessoas”, explica.