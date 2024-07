D. José Ornelas expressa “profundo pesar”, após naufrágio ao largo das praias de Leiria

O bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, expressa o seu “mais profundo pesar e solidariedade às famílias e amigos das vítimas” do naufrágio ao largo das praias de Leiria e assegura “orações para que Deus lhes conceda conforto e força para enfrentar este momento de sofrimento e perda”.

Em comunicado, a Diocese de Leiria indica que foi “com profunda tristeza e consternação que recebemos a notícia do trágico naufrágio ocorrido ao largo da costa do concelho da Marinha Grande, entre a praia de São Pedro de Moel e a praia da Vieira, que resultou na perda de três vidas e no desaparecimento de outras três pessoas”.

“Às 11 pessoas resgatadas com vida, expressamos a nossa esperança na sua recuperação e no seu bem-estar, e fazemos votos de que os desaparecidos sejam encontrados e possam regressar aos seus entes queridos”, lê-se na nota.

A Diocese de Leiria-Fátima agradece ainda “de forma especial aos corajosos profissionais e voluntários da Autoridade Marítima Nacional, das estações salva-vidas da Nazaré e da Figueira da Foz, da Força Aérea Portuguesa, do projeto “SeaWatch” e do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, que têm incansavelmente conduzido as operações de busca e salvamento”.

“Neste momento de luto e reflexão, rogamos a Deus que derrame a sua paz sobre todos os afetados por esta tragédia e que lhes dê a coragem necessária”, conclui a mensagem.

Três pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação ao largo da Marinha Grande, no distrito de Leiria, esta quarta-feira. Outras três pessoas que seguiam a bordo estão desaparecidas.



O alerta para o adornamento da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” ao largo das praias de São Pedro de Moel e de Vieira de Leiria foi dado às 4h33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

O armador António Lé, presidente da Organização de Produtores da Figueira da Foz, diz não haver explicações para o naufrágio da embarcação. Segundo o responsável, a embarcação foi comprada há três anos, é moderna e a tripulação é experiente.



Já o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, prometeu apoio às vítimas do naufrágio.

Em declarações aos jornalistas, após visitar os feridos em observação no Hospital Distrital da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes disse que o município vai avançar com apoio psicológico, moral e de companhia.