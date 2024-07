Bispo de Viseu valoriza papel do desporto no caminho da fé, saudando participantes da "Clericus Cup"

O bispo de Viseu presidiu esta terça-feira à Eucaristia na Sé, com os participantes na XVII edição da ‘Clericus Cup’, campeonato de futsal nacional de padres, destacando que “o desporto é uma boa ferramenta para ajudar a dar sentido à fé”.

D. António Luciano saudou os cerca de 100 participantes que, entre segunda e quarta-feira, integram e estão na organização da iniciativa (sacerdotes, leigos e seminaristas), representando representadas as dioceses de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real (campeões em título), Lamego, Viseu, Guarda e Vicentinos/Alentejo.

Na homilia, enviada à Agência Ecclesia, o bispo diocesano salientou o papel do desporto na construção de uma Igreja sinodal.

“Foi-vos oferecida a oportunidade de caminharem juntos para uma meta que assenta em valores do Evangelho e de uma autêntica cidadania, promovendo o conceito de Igreja sinodal, num ambiente de desporto sadio. Convido-vos a levar convosco, para as vossas paróquias e dioceses, o convívio, a alegria e a festa que aqui viveram”, pediu, de acordo com uma nota diocesana.

Segundo D. António Luciano, o “desporto é sempre uma boa ajuda para crescer numa espiritualidade” que anima a “caminhar para a meta”.

“A meta de um sacerdote, de um leigo e de um cristão é sempre Jesus Cristo”, assinalou.

Viseu acolhe este ano o torneio nacional de futsal dos padres, cuja receção oficial e sorteio se realizaram na segunda-feira pelas 15h30, no Auditório do Seminário Maior de Viseu.

Os jogos da fase de grupos terminam hoje, das 10h00 às 12h00.

As meias-finais são disputadas às 15h00, estando a final agendada para as 18h30, no Pavilhão do Colégio da Via Sacra, onde vão ser entregues os prémios.

A ‘Clericus Cup’ tem também como objetivo a escolha os jogadores que vão representar Portugal no torneio de futsal europeu de padres.

A seleção do clero português foi campeã europeia em 2012, 2015, 2016, 2017 e 2019.

Realizada em Portugal desde 2006, a ‘Clericus Cup’ já passou por Braga, Porto, Lousada, Lisboa, Viseu (2009), Santiago do Cacém, Funchal, Vila Real, Arcos de Valdevez, Lamego, Penamacor, Chaves e Mangualde (2023).