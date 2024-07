Banco Alimentar do Porto sensibiliza contra desperdício

O Banco Alimentar do Porto (BA Porto) em iniciativa de sensibilização contra o desperdício alimentar. A instituição volta a ser o único expositor do setor social presente na QSP Summit, que decorre na Exponor em Matosinhos, até esta quinta-feira. A QSP Summit é um dos maiores eventos de management e marketing da Europa.

No local, o BA Porto voltará a "apostar na sensibilização contra o desperdício alimentar", e no seu stand "os participantes e visitantes terão a oportunidade de perceber, de perto, que o desperdício das empresas pode ser a refeição de muitas famílias". Para tal, a equipa do BA Porto usará t-shirts de apelo à ação com a mensagem: "Não deite fora esta oportunidade, fale connosco".

De acordo com uma nota da Instituição, Bárbara Barros, presidente do Banco Alimentar do Porto, estará presente durante todo o evento, acompanhada de mais sete elementos do BA Porto. Uma equipa que terá como objetivo dar a conhecer o trabalho e a missão da estrutura e, paralelamente, estabelecer parcerias de interajuda entre todos os participantes.

“Chamar a atenção para a questão do desperdício alimentar, envolvendo as empresas nesta luta, que pode fazer toda a diferença, é o nosso grande objetivo”, refere Bárbara Barros na nota enviada à Renascença.

A presidente do Banco Alimentar do Porto espera que, este ano e à semelhança do que aconteceu em 2023, “o BA Porto consiga voltar a envolver as empresas nesta sensibilização que tem o verdadeiro poder de fazer a diferença”.