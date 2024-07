“À noite na cidade”. Iniciativa dos jesuítas mobiliza 1.700 jovens em Lisboa

A 12.ª edição da iniciativa "À Noite na Cidade" está marcada para a próxima segunda-feira, 8 de julho, em Lisboa. Organizada pelo CUPAV - Centro Universitário Padre António Vieira, em anos anteriores passou por locais tão diversos como o Estádio Nacional, a Sé, o Castelo de S. Jorge, o Museu da Eletricidade ou a praia de Algés. O ponto de encontro é a igreja de S. Domingos, às 19h30, mas o resto da atividade é surpresa. Miguel Louza Viana, da direção do CUPAV, falou à Renascença sobre a importância deste centro universitário dos jesuítas e sobre esta atividade para a qual estão inscritos mais de 1.700 jovens e há lista de espera. No que é que consiste esta iniciativa, e o que é que faz com que seja sempre um sucesso? Aqui no CUPAV, que tem como principal objetivo acompanhar jovens universitários, começámos a perceber que aqueles que já não eram universitários queriam continuar a ligados ao CUPAV, por isso em 2012 sentiu-se a necessidade de criar um evento de final de ano, em que juntávamos toda a comunidade ligada ao CUPAV. Os universitários e os não universitários, aqueles que em tempos tiveram uma ligação ao CUPAV, e muitos outros que se foram ligando entretanto, podiam juntar-se no final do ano para celebrar a fé juntos no meio da cidade de Lisboa. Por isso é que o convite diz que é para os jovens dos zero aos 99 anos? Exatamente. Porque um grande objetivo deste evento, e do CUPAV em si, é criar uma comunidade cada vez maior, em que cada um se sinta parte e se sinta integrado. Para nós é o mais importante. Onde é que vai decorrer a edição este ano? O que posso dizer, porque há sempre uma parte de mistério, é que vamos começar no largo de S. Domingos. Teremos um momento forte dentro da Igreja de São Domingos, e depois o resto será surpresa. Teremos uma caminhada, uma missa final, mas os locais ficam surpresa.

Em edições anteriores passaram por locais bastante emblemáticos, como o Estádio Nacional, a Sé catedral ou o Castelo de São Jorge... E a Torre de Belém, o MAAT - Museu de Eletricidade, a praia de Algés, Monsanto, o Convento do Carmo, muitos sítios. O objetivo é, de certa forma, mostrar que é possível encontrar Deus, fazer um momento de oração forte em qualquer local, em qualquer sítio da cidade, no meio da confusão do dia a dia, é sempre possível fazer uma experiência forte de Deus. No caso é à noite. Sim. Se calhar não associamos a noite à fé, e nós queremos mostrar o contrário, que a luz, a arte, a beleza e o convívio, tudo isso tem que ver com a fé. A noite e a fé podem andar sempre de mãos dadas. Já têm muitos inscritos para a edição deste ano? Sim, já temos mais de 1700 inscritos. Esta é uma atividade que celebra o encerramento do Ano Pastoral no CUPAV. O que é que é diferenciador neste centro universitário para continuar a atrair tantos jovens ao longo do ano? Nós costumamos dizer que o CUPAV oferece aquilo que a faculdade não dá, isto para os universitários. Queremos que qualquer universitário se sinta em casa aqui no CUPAV, que consiga conhecer cada vez melhor a sua fé, consiga conhecer-se a si próprio cada vez melhor, que conheça outros, que possa formar amizades duradouras, mas acima de tudo que se sinta em casa. E por isso aqueles que deixam de ser universitários, que seguem as suas vidas pós universidade, continuam a querer manter-se muito ligados ao CUPAV, e por isso o CUPAV nestes últimos 40 anos tem criado comunidades e oferta também para quem já não se encontra na faculdade. Mas não só, este evento também tem o grande objetivo de chamar aqueles que possam não ter qualquer ligação ao CUPAV, mas que estejam interessados e queiram ter uma noite diferente, são muito bem-vindos. Há histórias bonitas que vamos conhecendo, de pessoas que se ligaram à fé e ao CPAV, mais concretamente, numa destas atividades. Não tinham qualquer ligação e com estas atividades foram conhecendo a fé e o encontro com Deus.