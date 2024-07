Lúcia de Jesus é tema para os Cursos de Verão do Santuário de Fátima

“Lúcia de Jesus: de criança anónima a figura maior do catolicismo contemporâneo” é o tema da próxima edição dos Cursos de Verão do Santuário de Fátima, que decorre entre 3 e 5 de junho, no Centro Pastoral de Paulo VI.

De acordo com a organização, a par do aprofundamento da biografia e do contexto histórico em que viveu a vidente de Fátima, “merecendo especial atenção as instituições religiosas a que pertenceu”, na 9.ª edição dos Cursos de Verão será ainda “lançado um olhar atento à imensa escrita que produziu”.

Os participantes terão inclusivamente oportunidade de observar os manuscritos originais das “Memórias da Irmã Lúcia”, em depósito no Arquivo do Santuário de Fátima.

A formação, para a qual é esperada mais de centena e meia de participantes, conta com a intervenção de investigadores e especialistas do Santuário de Fátima e de outras instituições, nomeadamente António Araújo, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Manuela Mendonça, da Academia Portuguesa da História, Agripina Vieira, do Centro de Formação “Os Templários”, e Maria José Azevedo Santos, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Os Cursos de Verão são promovidos anualmente pelo Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, com a coordenação do seu diretor, Marco Daniel Duarte, e destinam-se primordialmente a quem pretende estudar o fenómeno de Fátima.