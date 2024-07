Carlo Acutis, um santo millennial. “Mostrou que é possível levar Deus a sério no mundo da tecnologia”

A data para a canonização de Carlo Acutis não foi ainda anunciada esta segunda-feira. O Papa Francisco presidiu ao Consistório que aprovou a data de 20 de outubro para os restantes 14 novos Santos da Igreja (*) , mas a do jovem beato, que foi patrono da JMJ Lisboa, será posteriormente definida, informa o boletim diário do Vaticano. Segundo avança a agência italiana ANSA, deverá ocorrer durante o Jubileu de 2025.

Carlo Acutis nasceu em 1991 e morreu em 2006, com uma leucemia fulminante. Tinha apenas 15 anos. É considerado o padroeiro da internet, porque foi pioneiro no uso dos meios digitais para evangelizar. Criou um site dedicado aos milagres religiosos, e muitos dos vídeos que gravou podem ainda ser consultados no Youtube. A sua canonização ocorrerá numa época de grande desenvolvimento tecnológico e de enormes desafios, por causa da Inteligência Artificial.

Foi beatificado em 2020, em Assis, onde está sepultado, mas um segundo milagre atribuído à sua intercessão - a cura de uma jovem brasileira com uma doença rara no fígado – abriu portas à canonização, conforme anunciou o Vaticano em maio ultimo.

O padre Ricardo Figueiredo, atual diretor de comunicação do Patriarcado de Lisboa, é autor do livro ‘Não eu, mas Deus – Biografia espiritual de Carlo Acutis’ (2019), que escreveu já depois de terem sido aprovadas as suas virtudes heróicas, em julho de 2018.

Em entrevista à Renascença, transmitida este domingo, fala num “Santo especial”, por quem sente grande proximidade, já que são praticamente da mesma idade.

Como define Carlo Acutis?

É um Santo especial por isto: é o primeiro que mostra que é possível levar Deus a sério também no mundo da tecnologia, no mundo digital. Com os traços próprios da sua espiritualidade para esta época, mas surge como o Santo de calças de ganga, como está na sepultado. É um Santo de hoje, e a Santidade é para todos os tempos.

Nesse sentido é um exemplo ainda mais próximo para os jovens? De resto, ele foi um dos Santos patronos da JMJ…

É muito curioso vermos isto do ponto de vista da reflexão e da sociologia da religião... O fenómeno Carlo Acutis é o de um jovem que galvaniza, quer dizer, eu vejo a quantidade de grupos de jovens, crianças e miúdos que andam a aprofundar e a querer imitar o Carlo Acutis. Estes fenómenos vão surgindo na história da Igreja mais ou menos de 100 em 100 anos. Basta pensar há 100 anos, qual era o grande Santo sensação que encheu as igrejas? Foi Santa Terezinha do Menino Jesus, num mundo marcado pela I Guerra Mundial, o peso que teve a sua oração e a sua experiência em relação ao ateísmo que estava a desenvolver-se muito naquela época, ela encarna esta espiritualidade. Passaram 100 anos e quais são os desafios de hoje? É uma queda no materialismo filosófico, em que só o que é material é que conta, e aparece um Santo que vem testemunhar a força, a presença e o significado do sobrenatural. Isto é qualquer coisa de muito importante para a nossa época, por isso Carlo Acutis surge para os jovens de hoje como este grande desafio de levar Deus a sério e mostrar que é possível ser cristão também neste mundo (da tecnologia).

Como o Papa Francisco escreveu a respeito dele, o Carlo Acutis soube não cair na armadilha do individualismo, do fechamento a que tantas vezes as novas tecnologias podem levar. Ele foi capaz de verdadeiramente colocar tudo ao serviço e de perceber que o sentido da sua vida era na doação ao outro, por Cristo.