Papa agradece a libertação de prisioneiros ucranianos

O Papa agradeceu esta manhã a libertação de dois sacerdotes greco-católicos. No final da recitação do Angelus, na Praça de São Pedro, Francisco afirmou: “Penso, com dor, nos irmãos e irmãs que sofrem com a guerra, nos feridos e nos ameaçados pelos combates; que Deus os ajude”.

E acrescentou: “Dou graças a Deus pela libertação de dois sacerdotes greco-católicos. Rezemos para que todos os prisioneiros regressem a casa!”.

O portal Vatican News revela que, nas últimas horas, as forças russas libertaram dez ucranianos, numa troca de prisioneiros com a Ucrânia.

Os padres Ivan Levytskyi e Bohdan Heleta, da Congregação do Santíssimo Redentor, tinham sido presos a 16 de novembro de 2022. Acusados de posse de armas, tinham ambos decidido permanecer junto das suas comunidades, em territórios temporariamente ocupados pela Rússia.

Num post na rede X, Volodymyr Zelensky agradeceu, entretanto, todos “os esforços da Santa Sé para o regresso a casa destas pessoas”.

Ainda esta manhã, para assinalar a vocação de Pedro e explicar o significado das chaves que o apóstolo tem nas mãos, Francisco afirmou que, para Jesus, o reino dos Céus não é um cofre ou um quarto blindado, mas como “uma pequena semente, uma pérola preciosa, um tesouro escondido, um punhado de fermento (cf. Mt 13,1-33), ou seja, como algo precioso e rico, sim, mas ao mesmo tempo pequeno e discreto”.

Ou seja, ”a missão que Jesus confia a Pedro não é a de trancar as portas da casa, permitindo o acesso apenas a alguns convidados selecionados, mas a de ajudar todos, todos, todos a encontrar o caminho para entrar, na fidelidade ao Evangelho de Jesus”, afirmou.