Évora. Arquidiocese em festa com ordenação sacerdotal

O arcebispo de Évora presidiu este sábado à ordenação sacerdotal de Tomás Dias, apelando à disponibilidade dos sacerdotes para anunciar a “profecia da fraternidade”.

“Hoje, meus irmãos sacerdotes, a profecia da fraternidade permanece viva e precisa de anunciadores”, apelou D. Francisco Senra Coelho, numa intervenção divulgada pela Arquidiocese de Évora.

A celebração decorreu na igreja de São Francisco, com a presença de D. José Alves, arcebispo emérito, e várias dezenas de sacerdotes.

A homilia indicou as “quatro colunas” do sacerdócio, propostas pelo Papa Francisco, a começar pela relação com Deus.

“Sem esta intimidade o ministério torna-se estéril e árido. Um padre que reza permanece na raiz do dom recebido no batismo”, explicou o arcebispo de Évora.

A intervenção destacou a importância da proximidade com o bispo, com os outros membros do clero e com o povo.

Na solenidade de São Pedro e São Paulo, “duas colunas da Igreja”, D. Francisco Senra Coelho sustentou que “urge mais do que nunca que os cristãos saibam quem é o seu Senhor, que o saibam pela experiência”.

“O segredo para saber quem Ele é passa pela intimidade com Ele, passa pela Sagrada Escritura, passa pelos Sacramentos, passa pela caridade, nas qual nos purificamos à luz do mandamento do amor, e pelo amor à Igreja aprendemos desta mãe a ser Filhos do Pai”, observou.

No final da Missa, já após a ordenação sacerdotal, o padre Tomás Dias tomou a palavra para agradecer aos que contribuíram para o seu percurso de formação, cumprimentando amigos e familiares.

O sacerdote vai continuar o trabalho pastoral que está a realizar na Paróquia da Senhora da Saúde, em Évora.

A Missa Nova vai ser celebrada este domingo, pelas 17h30, na Igreja Matriz de Coruche.