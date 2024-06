D. Rui Valério em Roma: Papa pede uma Igreja de portas abertas

O Papa pediu este sábado aos arcebispos que receberam o pálio, para seguirem o exemplo de Cristo, porta das ovelhas, pois são chamados a ser “pastores zelosos, que abrem as portas do Evangelho e que, com o seu ministério, ajudam a construir uma Igreja e uma sociedade de portas abertas”.

Aos 42 arcebispos nomeados durante o último ano, Francisco refletiu sobre a imagem da porta, já de olhos postos na Porta Santa do próximo Jubileu de 2025.

O Papa pediu aos pastores e a toda a Igreja que, à semelhança dos apóstolos Pedro e Paulo, abram as portas da evangelização, para poderem “experimentar a alegria do encontro com os irmãos e irmãs das comunidades e levar a todos a esperança do Evangelho”.

No final da homilia, o Santo Padre manifestou especial afeto, à delegação do Patriarcado ecuménico de Constantinopla, presente nesta celebração. “Obrigado por terem vindo manifestar o desejo comum da plena comunhão entre as nossas Igrejas”, afirmou.

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, foi um dos concelebrantes no altar principal, ao lado do decano do colégio cardinalício, o cardeal Giovanni Re. Por questões de mobilidade, o Papa Francisco preside sempre a estas celebrações, junto a um altar lateral, no piso térreo da basílica de São Pedro.