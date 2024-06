Patriarca de Lisboa pede pactos de regime para problemas graves do país

O patriarca de Lisboa pede pactos de regime para resolver os problemas mais graves do país, como a justiça ou a saúde.

Em declarações à Renascença, D. Rui Valério sublinha que Portugal se tem confrontado com desafios que “estão muito para além de soluções imediatas”. O patriarca diz, por isso, que são necessárias respostas estruturais, em que “não se fala de cedências, mas sim de interesse comum” dos vários partidos.

“Estas situações carecem verdadeiramente dos famosos acordos de regime. Eu julgo que só assim é que nós lá iremos. Há um terreno onde todos nós estamos de acordo, vamos dialogar e vamos encontrar soluções - é para a saúde, é para o ensino, é para a justiça, é para a defesa, é para os migrantes…”, defendeu.

À margem da cerimónia de ordenações sacerdotais esta tarde no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o patriarca de Lisboa alinhou-se também com os renovados apelos à paz do Papa Francisco para o Médio Oriente.