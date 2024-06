Jubileu 2025. Papa pede atenção aos mais pobres na celebração do Ano Santo

O Papa pediu esta segunda-feira, no Vaticano, que a próxima celebração do Ano Santo 2025 seja um momento privilegiado de atenção aos mais pobres.

“Com a proximidade, compaixão e ternura também preparam a cidade para o Jubileu, cuidando não das ruas ou das infraestruturas, mas do coração e da carne dos pobres, que, como dizia São Lourenço, são o tesouro da Igreja”, disse Francisco, numa audiência aos membros do Círculo São Pedro, uma instituição de voluntariado que visa auxiliar o Papa, em Roma.

O Vaticano espera que milhões de pessoas participem, a partir de dezembro de 2024, nas celebrações do Ano Santo 2025, o 27.º jubileu ordinário da história da Igreja.

“Roma está cheia de canteiros de obras e também são necessários. Mas o canteiro de obras que não pode faltar é o da caridade! Os peregrinos e turistas que vêm a Roma devem respirar o ar da caridade cristã, que não é apenas assistência, é um cuidado com a dignidade, é proximidade, é partilha vivida, sem publicidade, sem holofotes”, precisou o Papa, esta manhã.

A audiência contou com a presença de cerca de 400 sócios do Círculo São Pedro, que desenvolve atividades nas áreas do acolhimento e do apostolado da caridade há 155 anos.

O Papa Bonifácio VIII instituiu, em 1300, o primeiro ano santo – com recorrência centenária, passando depois, segundo o modelo bíblico, cinquentenária e finalmente fixado de 25 em 25 anos.