Diocese de Viseu acolhe campeonato de futsal nacional de padres

A Diocese de Viseu vai receber a XVII Clericus Cup de Portugal, um campeonato de futsal nacional de padres, entre os dias 1 e 3 de julho.

De acordo com a organização, que está a cargo de cerca de 15 sacerdotes da diocese, trata-se de “um torneio que conjuga o desporto com a sã convivência entre cerca de uma centena de padres provenientes de diversos pontos do país, logo, com experiências pastorais díspares que partilham entre si nos dias de duração do torneio”.

A edição 2024 vai contar com a participação de padres das dioceses de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real (campeões em título), Lamego, Viseu, Guarda e da Congregação dos Padres Vicentinos.

O torneio irá decorrer no Pavilhão do Colégio da Via Sacra e no Pavilhão Polidesportivo de Prime.

Segundo o programa, a receção oficial e sorteio vão acontecer no dia 1, às 15h30, no auditório do Seminário Maior de Viseu.

Os jogos da fase de grupos começam nesse dia, das 17h00 às 19h00. No segundo dia, estão previstos das 10h00 às 12h00 e, no dia 3, das 10h00 às 12h00.

Neste último dia são ainda disputadas as meias-finais, às 15h00, e a final está prevista para as 18h30, no Pavilhão do Colégio da Via Sacra, onde serão entregues os prémios.

A programação inclui ainda a celebração da eucaristia, presidida pelo bispo da diocese, D. António Luciano, na Sé de Viseu, no dia 2, às 18h30.

Realizada em Portugal desde 2006, a “Clericus Cup” já passou por locais como: Braga, Porto, Lousada, Lisboa, Viseu, Santiago do Cacém, Funchal, Vila Real, Arcos de Valdevez, Lamego, Penamacor, Chaves e Mangualde (2023). A competição tem ainda como objetivo a escolha dos jogadores que representarão Portugal no torneio de futsal europeu de padres.