GodTellers 2024. Banda nomeada a Grammy Latino é cabeça de cartaz

A banda brasileira Rosa de Saron - duas vezes nomeada para um Grammy Latino - é a principal atração da 8.ª edição do Gaia GodTellers, um festival de música de inspiração cristã, que decorrerá nos dias 5 e 6 de julho, no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia.

O Gaia GodTellers é um festival de música de inspiração cristã, que se realiza desde 2015, na cidade de Vila Nova de Gaia. O evento é uma iniciativa do Grupo de Jovens da Paróquia de Canelas em parceria com a Câmara Municipal de Gaia, criado com o objetivo de “criar oportunidades para levar a música cristã ao espaço cultural global”, como explica a organização no texto de promoção do evento. Este ano, e como de costume, o festival irá se realizar no jardim do morro, junto ao rio Douro nos dias 5 e 6 de julho.

A organização espera cerca de quatro mil pessoas no evento que é considerado o maior festival de música cristã do país.

Na apresentação do festival, Pedro Pires, representante do grupo de Jovens da Paróquia de Canelas, afirmou que o objectivo do GodTalleres é trazer a cultura jovem cristã para fora das igrejas.

“O conceito do GodTallers é trazer para fora das paredes dos templos aquilo que é uma cultura jovem cristã que tão envergonhada se vive nas nossas igrejas”, sublinhou.

O jovem considera também que as Jornadas Mundiais da Juventude de 2023, que decorreram em Lisboa e que contaram com a presença do Papa Francisco, foram essenciais para perceber que a cultura jovem cristã existe e não só na Europa.

“As JMJ deram-nos a oportunidade de perceber que esta cultura jovem cristã existe mesmo e não só na cultura europeia. Está muito vincada nas culturas norte e sul-americanas, na Austrália, onde a música cristã tem espaço mediático e comercial”, assinalou. O responsável acrescentou que o Gaia GodTallers acaba por ser uma concretização da procura de uma cultura que “está dentro das igrejas e merece vir para a rua”.

O festival gaiense, patrocinado pela Irmandade dos Clérigos contará com a participação de nove bandas sendo oito delas portuguesas. A única banda participante estrangeira é a banda brasileira “Rosa de Saron” reconhecida internacionalmente por ter sido indicada ao Grammy Latino para o melhor CD cristão na língua portuguesa.

O Gaia GodTellers arranca dia 5 de julho com as atuações dos grupos “Follow him”, “Feedback 33” e “Team Kuriakos”. O festival termina no dia seguinte com as atuações a partir das 15h00 dos “Banda Missio”, “Brasa Church”, The Disciples” e “Jesus Underground”. A encerrar o dia, às 21h00 inicia-se o concerto do grupo “Catedral de Louvor” e os tão esperados “Rosa de Saron”.