Patriarca de Lisboa preside a ordenação de três sacerdotes

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai presidir à ordenação de três novos padres. A cerimónia está marcada para domingo, às 16h00, na Igreja de Santa Maria de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos.

De acordo com informação disponibilizada na página do Patriarcado, na celebração, "é esperada a ordenação do diácono Lourenço Abecasis de Carvalho (da paróquia de Santa Joana, Princesa) e do diácono Pedro Miguel de Oliveira Araújo (da paróquia de Alverca), ambos alunos do 6.º ano do Seminário Maior de Cristo-Rei dos Olivais, e também do diácono António Santos Lourenço, da Companhia de Jesus (Jesuítas)".

A anteceder estas ordenações, na noite de sexta-feira, pelas 21h30, no Seminário dos Olivais, vai ter lugar a Vigília de Oração pelos ordinandos.

“Convidamos-vos a unirem-se a estes momentos, rezando por todos aqueles que se consagram ao Senhor, nesta maravilhosa doação de vida”, refere uma carta do Setor de Animação Vocacional do Patriarcado de Lisboa, enviada ao clero diocesano e publicada na página do Patriarcado de Lisboa.