Cardeal Tolentino condecorado pelo Presidente da República

D. Tolentino Mendonça foi elevado a cardeal em 2019. Próximo do Papa Francisco, é prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação.

Na cerimónia, o prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação pediu que não se entregue o futuro nas mãos da inteligência artificial e sublinhou a importância do espanto, da poesia, do perdão e do amor.

"Não podemos delegar o futuro às mãos de um processador de algoritmos, que nos conduza no ignoto. As nossas sociedades tornar-se-ão diversamente inteligentes, contundo, é fundamental que nessa viragem elas dependam das convicções e dos sonhos de comunidades sensatas e não de um piloto-automático."

D. José Tolentino Mendonça, a segunda figura da Igreja em Portugal a receber o Prémio Pessoa, depois de D. Manuel Clemente, sublinhou ainda que, pela primeira vez na história, se tornou comum a convivência entre seis gerações.

Uma realidade que o cardeal considera uma extraordinária conquista sem, contudo, deixar de destacar que "não basta prolongar a esperança média de vida". É preciso mais, nomeadamente "trabalhar num projeto de sociedade que privilegie a ativação da esperança".

"A esperança de vida só se realiza plenamente como promessa se nos interrogarmos pela duração que é concedida à esperança", sublinhou.

Na cerimónia, que contou com a presença do patriarca de Lisboa, D. Rui Valério; além do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel; o Presidente da República descreveu D. José Tolentino Mendonça como um dos poetas maiores da sua geração.