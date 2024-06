Violência no Porto "nada tem a ver com os imigrantes"

Nesta entrevista, por ocasião do Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra as Pessoas Idosas, o responsável pelo pelouro da Coesão Social na Câmara do Porto deixa ainda outro número que merece reflexão: no distrito, há cerca de 600 pedidos de urgência a aguardar vaga em estrutura residencial para pessoas idosas. "As respostas são insuficientes para as necessidades."

“A Comissão Municipal de Apoio ao Idoso procura envolver não só o município, mas as Juntas de Freguesia, a Segurança Social, os serviços de saúde e outras organizações não-governamentais, no sentido de podermos criar um radar que permita quebrar a invisibilidade e sabermos onde é que estão os idosos a viver em situação de isolamento”, relata.

O responsável sublinha a necessidade de se dar particular atenção ao envelhecimento da população. O Porto é a cidade mais envelhecida do país e “há cerca de 33 mil pessoas com mais de 65 anos a viverem sozinhas".

”Temos uma comunidade migrante legalizada com mais de 23 mil imigrantes na cidade, as nossas escolas públicas do pré-escolar ao 12º ano têm 3.200 alunos e não temos questões de insegurança, bem pelo contrário”, diz o autarca, em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia.

O vereador da Coesão Social da Câmara do Porto, Fernando Paulo, diz que o fenómeno de violência crescente na cidade "nada tem a ver com os imigrantes"

O grande objetivo é criar um radar para quebrar o isolamento. Inspiramo-nos muito na altura da Covid, porque percebemos que, em muitas das situações que nos apareciam, muitos dos nossos idosos não tinham qualquer laço de vizinhança, qualquer laço com as suas famílias e, de facto, viviam sós, abandonados, com problemas e necessidade de respostas concretas.

Temos cerca de 33 mil pessoas com mais de 65 anos que vivem sozinhas e, destas, há um número significativo que está em risco. Cerca de 20% dos nossos idosos têm problemas graves a este nível e, portanto, a Comissão Municipal de Apoio ao Idoso procura envolver não só o município, mas as Juntas de Freguesia, a Segurança Social, os serviços de saúde e outras organizações não-governamentais, no sentido de podermos criar um radar que permita quebrar a invisibilidade e saber onde é que estão os idosos a viver em situação de isolamento e que têm problemas que carecem de uma resposta específica.

Sem dúvida. Antes de mais, o Porto tem vindo a assistir a uma taxa de envelhecimento crescente. Temos uma taxa que ronda os 220%, o que nos coloca, de facto, como a cidade mais envelhecida do país. Portugal é o quinto país mais envelhecido do mundo e, portanto, há desafios que se colocam. Proporcionar um envelhecimento ativo é um desafio, mas, sobretudo, temos de olhar para aquilo que é a realidade da nossa população idosa, sénior. Por isso, constitui-se este plano para dar uma resposta a este rápido envelhecimento da população, porque o isolamento e a solidão são um dos problemas maiores que atingem esta população sénior.

A Câmara do Porto está a desenvolver um plano para responder aos desafios do rápido envelhecimento. Quais são os desafios deste plano? O principal problema está relacionado com a segurança e com o isolamento?

A questão da habitação é um problema estrutural. É um dos pilares sociais que mais tem sido difícil de concretizar no nosso país. Aliás, a Lei de Bases da Habitação tem três ou quatro anos, portanto, vai atingindo, de facto, muito a nossa população e a população idosa. Para além do problema do acesso à habitação, também temos muita população idosa que está a viver em condições de grande indignidade, ou seja, não estando desprotegida, as condições de habitação em que vive são, de facto, muito indignas e também temos procurado atuar a esse nível.

Também temos de introduzir aqui a questão da inovação social, encontrar novas respostas para novas necessidades e novas exigências. E temos, sobretudo, de prevenir e também de investir muito no chamado envelhecimento ativo. Percebemos que, muitas vezes, a população idosa é como se perdesse cidadania e nós queremos que a cidade, as pessoas possam ter uma vida ativa e plena em todas as fases da vida, que o envelhecimento seja prazeroso e que as pessoas não percam a cidadania, que possam ser cidadãos de plenos direitos e plenos deveres, perfeitamente inseridos na comunidade. Isto é muito desafiante.

E é necessário adequarmos as respostas às necessidades. Hoje, temos de personalizar também as respostas, em função da especificidade das necessidades da população. Temos um conjunto de população sénior que está relativamente incluída, inserida na comunidade, mas que precisa de serviços adaptados às suas necessidades.

Hoje é um desafio que se coloca: a democratização no acesso aos diversos serviços, mas também a possibilidade deste serviço oferecer, além da questão hoteleira, de saúde, da alimentação, os serviços sociais e básicos. Também é uma resposta humanizada e, de facto, a tradição e as respostas assumidas pelas IPSS, especialmente as ligadas à Igreja, têm sempre um cunho que vale a pena salientar: é um serviço muito humanizado, muito próximo das pessoas, acionando o voluntariado. Isto é extraordinariamente importante. Temos de humanizar as pessoas porque, humanizando as pessoas, humanizamos a cidade.

Aliás, na cidade do Porto, a obra de Diocesana de Promoção Social, que foi constituída pela Igreja Católica conjuntamente com a Câmara e a Segurança Social, é a maior instituição particular de socialidade da cidade. Dá resposta a mais de duas mil pessoas, diariamente, nas mais diversas valências em que o apoio domiciliário, as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, centros de dia, centros de convívio assumem um papel fundamental, não só pela resposta que dão, mas pela resposta humanizada.

Que papel têm as instituições sociais e da Igreja Católica no processo?

Temos vindo a trabalhar com a Organização Mundial de Saúde porque acreditamos muito neste projeto e o Porto não quer estar isolado nem quer dizer que é a única cidade que tem um plano. Queremos criar um movimento, para que esta rede se expanda no plano nacional, já iniciamos contactos, houve uma reunião em Faro e estamos em contacto também com o escritório na Europa da OMS, no sentido de podermos também ser um estímulo e um apoio para criar - numa cooperação interministerial ao nível do governo e depois nos municípios - uma estratégia de expansão da rede. Numa primeira fase, a OMS não contava com os municípios para a expansão desta rede e parece-nos que ela pode expandir-se mais rapidamente responsabilizando os municípios, pela capacidade que têm em poder envolver mais organizações no princípio da subsidiariedade, que aliás, é um princípio da Doutrina Social da Igreja.

Sim, já mais de mil cidades de 55 países integram esta rede, que foi criada pela Organização Mundial de Saúde. Aquilo que aprendemos, socorrendo-me das palavras do antigo secretário-geral da ONU Kofi Annan, é que a expansão do envelhecer não é um problema, é sim uma das maiores conquistas da humanidade. O que é necessário é traçarmos políticas ajustadas para um envelhecimento são, autónomo, ativo e plenamente integrado.

Hoje, os desafios que se colocam estão em várias dimensões, porque proporcionar este envelhecimento ativo faz com que exista um conjunto de determinantes que são fundamentais. Por isso, envolvemos as várias unidades orgânicas do município, mas também os baixos setores de atividade: a questão dos transportes, a questão do espaço público, a questão da animação, a questão do acesso ao desporto, a humanização dos serviços de saúde, o apoio à proteção social, a questão das acessibilidades, são um conjunto de fatores que contribuem para esta cidade mais igual, para esta cidade mais coesa e nós temos de estar atentos a essas situações. Os idosos só podem sair de casa se nós derrubarmos barreiras físicas, se criarmos um transporte amigável das pessoas, se os jardins e o espaço público forem seguros. Pode ter a questão dos animais, das trotinetes, dos bebedouros, dos bancos, dos sanitários, há aqui um conjunto de determinantes. Temos de estar atentos a isso e o plano procura, de facto, responder e responsabilizar toda a cidade nesta proteção.

Sem dúvida. Nós vamos fazer as terceiras jornadas "Porto Cidade Amiga das Pessoas Idosas", já em setembro, para fazer a avaliação de um ano de implementação deste plano. Este é um compromisso social com a cidade. Este plano tem cerca de 80 ações, envolveu mais de 70 organizações, queremos criar uma cidade consciente do dever de proteger, de apoiar os nossos idosos e criar condições para que todos possam ter uma vida ativa e plena.

Olhando para a questão da violência sobre pessoas idosas, uma das realidades mais cruéis é a do abandono hospitalar, apesar do esforço do Estado e de instituições. Aquilo a que se chama "internamentos sociais", o seu número, não para de aumentar. Vomo é esta a realidade no Porto e que contributo é que a autarquia pode dar para superar este fenómeno?

A nossa rede social, neste momento, conta com 326 organizações e temos as comissões sociais de freguesia organizadas. Procuramos que todo este trabalho da área social seja um trabalho partilhado, de corresponsabilidade, de um diagnóstico conjunto e também de uma partilha de responsabilidades, de complementaridade nas respostas que é necessário dar. Temos vindo a trabalhar com os hospitais, também com a Segurança Social, no sentido de identificar o problema e de poder adequar as respostas às necessidades. Neste momento, no distrito do Porto, a Segurança Social terá mais de 600 pedidos de urgência, de situações de vulnerabilidade, a aguardar vaga em estrutura residencial para pessoas idosas. Ou seja, é necessário investirmos fortemente - o Estado Central, que não descentralizou para as autarquias as respostas sociais - apesar de as autarquias terem aqui uma grande responsabilidade.

Haverá nesta altura cerca de 600 pessoas em internamento social, é isso?

Não, não. Estou a falar de situações que estão a aguardar por resposta e que pertencem a grupos vulneráveis. No distrito do Porto, estão identificados pelos serviços de atendimento social e sinalizados pelos hospitais à volta de 600 pessoas a aguardar resposta em estrutura residencial para pessoas idosas.

Nos nossos hospitais, na situação de Covid, chegamos a ter, no Porto, à volta de 150 pessoas que tinham alta clínica e não tinham para onde ir. Com o fim do Covid, essa situação foi resolvida, mas, neste momento, temos, outra vez, situações que se estão a acumular.

Não tem ideia do número?

Neste momento, não temos um número concreto, mas andará muito próximo da centena, das 100 pessoas, outra vez. Portanto, há necessidade de olhar para esta realidade. É preciso investir e não apenas em estruturas residenciais para pessoas idosas, porque há aqui uma evolução hoje também na prestação dos cuidados de saúde.

Parte-se do princípio de que no domicílio as pessoas têm as condições para lhes ser assegurada a continuidade de um conjunto de apoios e de acompanhamento, mas isso, de facto, não acontece. Precisamos de investir mais em cuidados continuados de média e longa duração, precisamos de estruturas também intermédias entre a alta clínica e aquilo que são a resposta para o regresso ao lar. Mas a estrutura familiar, hoje, também se alterou profundamente e, portanto, temos que criar respostas diferenciadas, porque aquilo que é a realidade da alta clínica de um hospital não corresponde àquilo que é a possibilidade, no seio familiar, de a pessoa poder convalescer e recuperar totalmente no domicílio.