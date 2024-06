"É possível rir de Deus? Claro que sim". Papa aos humoristas: “Vocês também fazem sorrir Deus”

“No meio a tantas notícias sombrias, imersos como estamos em tantas emergências sociais e também pessoais, vocês têm o poder de espalhar a serenidade e o sorriso”, disse esta sexta-feira o Papa, dirigindo-se a mais de uma centena de humoristas de todo o mundo, que recebeu no Vaticano.



“O vosso talento é um dom precioso. Juntamente o com o sorriso, espalham a paz nos corações, entre as pessoas, ajudando-nos a superar as dificuldades e a lidar com o stress diário, a encontrar alívio na ironia e a encarar a vida com humor.”

Francisco disse que rir ajuda a quebrar as barreiras sociais, a criar conexões entre as pessoas e permite expressar emoções e pensamentos que podem a criar espaços de liberdade.

“O humorismo não ofende, não humilha, não reduz as pessoas aos seus defeitos. Embora a comunicação hoje em dia muitas vezes crie contraposições, vocês sabem como unir realidades diferentes e, às vezes, até opostas. Como precisamos aprender com vocês!”, afirmou Francisco.

O Papa defende que o riso do humorismo nunca é "contra" alguém, mas é sempre inclusivo, pró-ativo e deve despertar abertura, simpatia e empatia. "Lembrem-se disto: quando conseguirem fazer com que sorrisos inteligentes brotem dos lábios, nem que seja de um só espectador, vocês também fazem sorrir Deus”, disse.



”É possível rir também de Deus? É claro que sim, tal como brincamos e fazemos piadas com as pessoas que amamos”, acrescentou Francisco. “Isso pode ser feito, mas sem ofender os sentimentos religiosos dos fiéis, especialmente dos pobres”.

Por fim, o Papa revelou que, todos os dias, pede a Deus a capacidade de encarar as coisas com o espírito certo e que gosta de rezar com as palavras de São Thomas Moro. "Dai-me, Senhor, o sentido do humor”, oração que foi lida no final da audiência, por uma das humoristas participantes