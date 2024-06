​Papa discursa no G7 e encontra-se com 10 líderes mundiais

O Papa discursa na sexta-feira na Cimeira do G7 e tem previstos encontros bilaterais com 10 líderes mundiais.



É a primeira vez que um Papa participa neste encontro que junta os líderes dos sete países mais ricos do mundo, facto que mereceu o interesse de vários chefes de Estado das maiores potências.

Francisco aceitou o convite da presidente do Conselho de Ministros de Itália, Georgia Meloni, e pronunciará um discurso, em sessão plenária, sobre os riscos e oportunidades da Inteligência Artificial.

O Santo Padre deverá chegar ao local da Cimeira, que decorre no sul de Itália, pelas 12h30 (hora local) e o discurso está previsto para as 14h15.

O Vaticano divulgou, entretanto, a lista dos encontros bilaterais que o Papa manterá, paralelamente à Cimeira. De manhã, antes de discursar em plenário, Francisco encontra-se com Kristalina Georgieva, do Fundo Monetário Internacional, e com os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e da França, Emmanuel Macron, e ainda com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

Após o seu discurso e a foto oficial com todos os participantes, ao final da tarde, a agenda do Papa ainda inclui mais seis encontros bilaterais com os presidentes do Quénia, William Samoei Ruto, da Índia, Narendra Modi, dos Estados Unidos da América, Joe Biden, do Brasil, Lula da Silva, a Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, e da Argélia, Abdelmadjid Tebboune.

O regresso do Papa ao Vaticano está previsto para as 21h25 (hora local).

A cimeira do G7 começou esta quinta-feira, na região de Puglia. Os desafios colocados pela Inteligência Artificial é o ponto forte da agenda.

O grupo dos sete países mais industrializados é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido (com a União Europeia também representada).