“As pessoas adormecem e com razão”. ​Papa pede aos padres homilias curtas

O Papa Francisco disse esta quarta-feira, no Vaticano, que a homilia deve ajudar a transferir a Palavra de Deus do livro para a vida. No entanto, deixou uma ressalva: “A homilia deve ser curta e durar, no máximo, oito minutos porque, depois desse tempo, perde-se a atenção e as pessoas adormecem; e têm razão”

Os fiéis que participavam na audiência geral aplaudiram. Francisco interrompeu o discurso, levantou a cabeça, olhou para a multidão na Praça de São Pedro e continuou a improvisar: “Quero dizer isto aos padres que falam tanto e, muitas vezes, nem se percebe o que estão a dizer."

"Homilias breves, com um pensamento, um sentimento e uma indicação de caminho, sobre o que fazer, mas não mais de oito minutos”, precisou.



O Papa incentivou à leitura e meditação da Bíblia, também chamada ‘lectio divina’, porém, “a leitura espiritual da Escritura por excelência é a comunitária que se realiza na Liturgia e em particular na Santa Missa. Ali vemos como um acontecimento ou ensinamento, dado no Antigo Testamento, encontra o seu pleno cumprimento no Evangelho de Cristo”, afirmou.

Na saudação aos fiéis de língua portuguesa, Francisco lembrou que “amanhã celebraremos Santo António, que nasceu em Lisboa e nos diz 'se lês Jesus, Ele sacia-te a mente'”. Depois, já em língua italiana, alterou a proveniência do santo padroeiro: “Amanhã, celebramos a memória litúrgica de Santo António de Pádua, sacerdote e doutor da Igreja. Que o exemplo deste insigne pregador, protetor dos pobres e dos que sofrem, suscite em cada um o desejo de prosseguir o caminho da fé e de imitar a sua vida, para assim se tornar testemunha credível do Evangelhos."

Por fim, o Santo Padre, renovou o pedido de orações pela Ucrânia, Terra Santa e todos os países em guerra. “Hoje é preciso paz. A guerra é, desde o primeiro dia, sempre uma derrota. Rezemos ao Senhor para que nos dê força para rezar pela paz”, afirmou.